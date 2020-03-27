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В Украину из Турции поставляли контрабандные поддельные тесты на COVID-19

Их продавали через Интернет. 

Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной преступной группы, которая ввозила из Турции поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты доставляли вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах за одеждой. Такая транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что делки реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без разрешительной документации через Интернет и лично клиентам. Продукция хранилась в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

На месте хранения контрабанды изъяли лекарства и тесты на сумму почти в миллион гривен. Следствие устанавливает всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, правоохранители Киева ликвидировали нелегальное производство фальшивых лекарственных средств и задержали лиц, организовавших их сбыт на территории столицы и в других городах. 

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