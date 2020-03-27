ТРЦ "Гулливер": комфортный шопинг в сердце столицы

Торгово-развлекательный центр «Гулливер» — идеальное место для досуга и необременительного удобного шопинга.

Разнообразие брендов, сконцентрированное на сравнительно небольшой территории, оснащение, дизайн и выигрышная локация делают комплекс одним из наиболее популярных в Киеве и всей Украине. Посмотреть режим работы и детальное расположение торгово-развлекательных точек внутри можно на официальном сайте объекта https://gullivercenter.com/mfk, а из этой статьи вы узнаете о его ключевых особенностях.

Профиль

Торгово-развлекательный и офисный центры объединены общей архитектурной задумкой. Последний насчитывает 35 этажей, что делает его самым высоким офисным небоскребом в Украине.

ТРЦ насчитывает десять этажей, их дополняет шестиэтажная надстройка. Здание возведено по монолитно-каркасной технологии. Фасады выполнены из алюминиевых рам и светопрозрачных стеклопакетов, что делает экстерьер футуристичным.

Объект удачно расположен: в шаговой доступности находятся сразу три станции метро: «Дворец спорта», «Льва Толстого», «Кловская». Площадь Спортивная — исторический и культурный центр столицы. Сюда удобно добираться на общественном и личном транспорте. Любители пеших прогулок могут прийти сюда с Майдана, но это займет не менее 25 минут.

Инфраструктура

Торговый центр Gulliver — комплекс, в котором есть все необходимое для бесперебойного автономного функционирования:

собственная котельная;

три трансформаторные подстанции;

аварийный дизельный генератор;

системы фильтрации и кондиционирования воздуха;

подземный трехуровневый паркинг на без малого 500 мест;

автономное водоснабжение.

Объект оснащен лучшими системами безопасности, которые в полной мере соответствуют высоким европейским стандартам. Торгово-развлекательная часть комплекса включает:

4 этажа магазинов и локальных торговых точек;

фуд-корты и кофейни;

впечатляющих размеров супермаркет;

семизальный кинотеатр с 4D-трансляциями;

бары, рестораны;

салоны красоты и ногтевые сервисы;

спортивный клуб с бассейном длиной 25 м.

Здесь есть все необходимое для продуктивного шопинга и приятного времяпровождения. Захотите ли вы отправиться за покупками по бутикам известных брендов или пожелаете качественно отдохнуть, «Гулливер» всегда будет оптимальным вариантом.

Преимущества ТРЦ Gulliver

Удобная локация — легко добираться из любой точки города;

большой выбор магазинов — представлены крупные сети и бутики, всего более 250 торговых точек;

универсальность — это тот случай, когда все можно сделать в одном месте;

атмосфера праздника — внутри постоянно проводятся конкурсы, перфомансы, выступают звезды и творческие коллективы;

взвешенная ценовая политика — прайс на большинство наименований существенно ниже среднего в центре.

Достоинства очевидны! Торговая зона открыта с 10 до 22, развлекательная — до 2 ночи (после отмены карантина и снятия соответствующих запретов). Супермаркет и паркинг работают круглосуточно. Больше подробностей и условия аренды — на официальном сайте комплекса.