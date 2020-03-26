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Минюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантина

Разработана специальная инструкция.

Минюст ввел новые правила при передаче посылок заключенным в период карантина
Фото: verge.zp.ua

Для предотвращения возможного распространения короновируса в учреждениях исполнения наказаний разработана специальная инструкция по приему и передаче посылок для заключенных.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, персонал учреждений, который принимает передачи и посылки, должен работать в средствах индивидуальной защиты - халатах, медицинских масках, перчатках.

Также в средствах индивидуальной защиты, в том числе медицинских масках, должны быть лица, которые осуществляют передачу посылки. Им рекомендовано проводить обработку рук антисептиком непосредственно перед передачей посылки персоналу учреждения. Дезинфицирующие средства должны размещаться в этих помещениях.

"Также мы считаем необходимым ограничивать одновременное пребывание в помещении большого количества лиц и соблюдать нормативы - 1 человек на 6 кв. м. Присутствующие должны сохранять между собой безопасную дистанцию в 1,5 м. Это позволит не подвергать опасности друг друга", - пояснила Высоцкая.

Кроме того, рекомендуется приносить продукты и другие товары в магазинной упаковке и обрабатывать дезинфицирующим раствором предметы. Предметы и продукты дополнительно могут подлежать облучению бактерицидными лампами в течение часа. В случае отсутствия бактерицидных облучателей предметы и продукты хранятся с соблюдением соответствующего температурного режима в отдельном помещении в течение 24 часов.

По окончании работы помещения для приема передач и посылок рекомендуется обрабатывать дезинфицирующими средствами и проводить облучение помещений бактерицидными лампами в течение часа.

Напомним, накануне Кабмин расширил перечень разрешенных на время карантина видов деятельности.

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