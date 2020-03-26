Боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе в четверг, потерь нет

Объединенные силы и в дальнейшем будут открывать огонь на факты нарушений режима тишины со стороны противника.

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики выпустили 51 мину калибров 120 и 82 мм по позициям ВСУ возле Павлополя. Защитников Талаковка обстреляли из гранатометов различных систем, а защитников Славного- из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов. Дежурными огневыми средствами подразделения Объединенных сил дали противнику жесткий ответ.

В районе ответственности группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ неподалеку Луганского из миномета калибра 82 мм, использовав три мины. Отмечается, что военнослужащие приняли необходимые меры для прекращения вооруженных провокаций противника.

"Объединенные силы и в дальнейшем будут открывать огонь на факты нарушений режима перемирия со стороны противника. Враг будет нести потери за свои преступные и опасные действия", - подчеркнули в штабе.

Сегодня, 26 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Также сообщается, что на сегодня случаев заболеваний коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе оккупационные войска открывали огонь 9 раз.