"Укрзализныця" выполнит спецрейс по маршруту Киев-Москва-Киев 28-29 марта

"Укрзализныця", по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры назначила на 27 марта рейс поезда №906 Киев - Москва и обратно для возвращения в свои страны граждан Украины и РФ, которые из-за карантина не имеют возможности самостоятельно пересечь границу.

Об этом сообщается на сайте "УЗ".

Поезд отправится из Киева 27 марта в 18:36, прибудет в Москву 28 марта в 10:14. В обратном направлении поезд под №905 отправится из Москвы 28 марта в 19:35, прибудет в Киев 29 марта в 7:32.

Билеты доступны в продаже только через онлайн-систему booking.uz.gov.ua.

Напомним, ранее "УЗ" назначила 10 специальных поездов Интерсити+ сообщением Перемышль - Киев для эвакуации граждан Украины из Польши. Также поезд "Четыре столицы", выполнил специальный рейс для возвращения украинцев из стран Балтии.

Накануне в украинском МИДе сообщили, что около 800 человек обратились в посольство Украины в РФ с просьбой воспользоваться специальным поездом, анонсированным РЖД.