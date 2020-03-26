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В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые уклоняются от самоизоляции

Из них 4 контактировали с больным коронавирусом.

В Харьковской области разыскивают 10 человек, которые уклоняются от самоизоляции
Фото: EPA/UPG

В Харьковской области в розыске находятся 10 человек, которые недавно вернулись из других стран и нарушили условия 14-дневной самоизоляции. Из них 4 контактировали с больным COVID-19, пишет "Украинская правда" со ссылкой на главного государственного санврача Харьковской области Любовь Ляхоту.

"Есть много несознательных граждан. Из 211 человек, подлежащих оформлению информационных согласий на самоизоляцию, 10 человек сейчас находятся в розыске. Мы сотрудничаем с Национальной полицией. Они помогают нам разыскать граждан, которые должны находиться в самоизоляции", - сообщила Ляхота.

Она добавила, что есть граждане, которые указывали несуществующие номера телефонов и адреса квартир, проданных еще несколько лет назад. 

Согласия на обязательную самоизоляцию подписали более 200 человек из Харьковской области. Также есть 4 лица, которые контактировали с больным COVID-19 и указали неверные номера телефонов. 

Нарушителям режима самоизоляции грозит штраф от 17 до 34 000 гривен. 

Напомним, пассажирка эвакуационного самолета с положительным экспресс-тестом на коронавирусную болзень COVID-19 пыталась покинуть аэропорт "Борисполь" без госпитализации.

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