Кличко сообщил о 40 случаях COVID-19 в Киеве

В Киеве по состоянию на 26 марта обнаружены 40 случаев заболевания коронавирусной болезнью. Об этом на брифинге сообщил мэр Виталий Кличко.

"В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество лиц, заболевших коронавирусом, увеличилось до 40. Сегодня мы получили от Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины еще 6 подтвержденных случаев", - сообщил Кличко.

Заболели женщина 35-лет и 5 мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. 4 пациента изолированы в Александровской больнице, 1 находится дома на самоизоляции, а 70-летний военный госпитализирован в военный госпиталь.

"Сегодня экспресс-тестами и лабораторными анализами протестированы 1447 киевлян. Киевский городской лабораторный центр проверяет еще более 30 человек", - сообщил мэр.

Кличко призвал правоохранителей контролировать законность процедур в частных клиниках, поскольку в некоторых делают экспресс-тесты и не передают результаты положительных диагнозов государственным органам.

Напомним, в Минздраве по состоянию на 10 утра 26 марта сообщили о 34 случаях заболевания COVID-19 в столице. Всего в Украине заболели 156 человек, 5 скончались, 1 выздоровел.