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"Европейская солидарность" определила приоритетные для антикризисного штаба задачи

"Государство должно защитить самых незащищенных".

"Европейская солидарность" определила приоритетные для антикризисного штаба задачи
Фото: eurosolidarity.org

Приоритетными задачами антикризисного штаба должны быть обеспечение медицинских работников, защита людей пенсионного возраста и срочные антикризисные экономические меры. Об этом заявил экс-президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко в ходе дискуссии на расширенном совещании в парламенте, сообщила на своей странице в Facebook сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь не столько о поддержке медицины и врачей, сколько о выплатах внешних долгов. Петр Порошенко определил позицию «Европейской Солидарности» - антикризисный штаб при президенте должен работать с участием чиновников и депутатов, приоритет - защита пожилых людей, медиков и защита экономики. Катастрофа происходит с компенсацией НДС, опять, как во времена Азарова, она корректируется в ручном режиме. Мы категорически против снятия статей поддержки фермеров. Нужно вместе бороться с повышением цен, подорожанием продуктов. Государство должно защитить бедных, самых незащищенных, через создание продуктового фонда для стабилизации цен на самые необходимые продукты. Также Порошенко выступил с инициативой зеленого коридора и воздушного моста для поставок гуманитарной медицинской помощи для борьбы с коронавирусом», - сообщила Ирина Геращенко.

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