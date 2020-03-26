Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ

Президент назначил начальников трех областных управлений СБУ и уволил одного, а также назначил нового замглавы службы.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы от 25 марта обнародованы на сайте главы государства.

В частности, указом №114/2020 президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

Кроме того, указами №115/2020 и №117/2020 глава государства уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Согласно указа президента №116/200 Олег Салюк назначен начальником управления СБУ в Сумской области.

Своим указом №117/200 начальником управления СБУ в Черниговской области глава государства назначил Павла Ревунова.

Также 25 марта Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной - заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Отметим, что с 2001 года в нашей стране 25 марта ежегодно отмечают День Службы безопасности Украины.