В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, 5 из них летальные (обновлено)
Число случаев COVID-19 в Украине выросло до 145, 5 из них летальные (обновлено)
Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Департамент здравоохранения КГГА разослал в больницы указ об особенностях лечения от коронавируса "VIP-пациентов", - СМИ
Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус
Хорошковского госпитализировали с подозрением на коронавирус
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
Уляна Супрун: «Найбільше пацієнтів вмирає там, де мало тестують»
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
В Китае зафиксировали смерть от хантавируса
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля
ГлавнаяПолитика

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ

Президент назначил начальников трех областных управлений СБУ и уволил одного, а также назначил нового замглавы службы.

Зеленский провел кадровые изменения в руководстве СБУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы от 25 марта обнародованы на сайте главы государства.

В частности, указом №114/2020 президент Владимир Зеленский назначил Александра Якушева заместителем главы Службы безопасности Украины.

Кроме того, указами №115/2020 и №117/2020 глава государства уволил начальника управления СБУ в Харьковской области Николая Найдича и назначил на эту должность Романа Дудина.

Согласно указа президента №116/200 Олег Салюк назначен начальником управления СБУ в Сумской области.

Своим указом №117/200 начальником управления СБУ в Черниговской области глава государства назначил Павла Ревунова.

Также 25 марта Владимир Зеленский присвоил воинское звание генерал-майора полковнику Юлии Лапутиной - заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Отметим, что с 2001 года в нашей стране 25 марта ежегодно отмечают День Службы безопасности Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также