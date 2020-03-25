​Тимошенко допустила, что внеочередное заседание Рада проведет под открытым небом (обновлено)

Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады может состояться под открытым небом.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявила лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Заседание парламента будет, может на свежем воздухе в субботу, прямо во дворе Верховной Рады", - цитирует Тимошенко Интерфакс-Украина.

Обновление. Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук подтвердила, что в связи с пандемией коронавируса депутаты Рады рассматривают возможность провести заседание на открытой площадке, например, на стадионе.

"Действительно, мы рассматривали такой вариант "Б" - провести сессию, очевидно уже не эту сессию, которая будет в субботу, но возможно позже, или на площадке свежем воздухе, это может быть стадион или большой концертный зал. Мы думали о таком варианте, но окончательного решения нет", - сказал нардеп в эфире hromadske.

Кравчук добавила, что чтобы провести заседание в другом зале или на улице, надо собраться хотя бы один раз и за это проголосовать.

"Что касается видеосвязи и видео голосований, то это еще сложнее, потому что здесь есть разъяснение Конституционного суда, что это должно быть физическое собрание депутатов"", - отметила она.

Когда парламент соберется на внеочередное заседание, пока неизвестно. По словам замглавы фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук, для рассмотрения законопроекта об экономических мерах из-за распространения коронавируса Рада может собраться в четверг.

По данным других источников, внеочередное заседание Рады перенесли на субботу, 28 марта.