Шмыгаль объявил о чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина до 24 апреля

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о введении чрезвычайной ситуации по всей Украине и продлении карантина на 30 дней.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"По состоянию на 10:00 в 13 областях и Киеве зафиксированы 113 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Статистика демонстрирует, что статистика продолжает, к сожалению, ухудшаться. Поэтому сегодня Кабинет министров рассмотрит введение чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и перевод в режим чрезвычайной ситуации Единой государственной системы гражданской защиты", - заявил Шмыгаль.

Режим чрезвычайной ситуации планируется ввести на 30 дней - до 24 апреля. На этот же срок продлеваются все карантинные меры.

"Попрошу не путать чрезвычайную ситуацию и чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация не ограничивает конституционные права граждан, но консолидирует усилия в борьбе с угрозой", - сказал он.

Напомним, что карантин в Украине был введен с 12 марта до 3 апреля.