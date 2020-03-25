​НБУ обязал банки загрузить банкоматы и вовремя возвращать депозиты

Национальный банк Украины будет жестко реагировать на жалобы клиентов, которым банки не возвращают вклады. Также Нацбанк обязал банки загрузить банкоматы.
Об этом сообщает "Финансовый клуб".
"Никаких ограничений на доступ к счетам, распоряжение деньгами ни для бизнеса, ни для населения нет. Мы уже получаем жалобы от населения, что банк отказал в возврате депозита. Это недопустимо, и мы будем это коммуницировать", - сказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время круглого стола "Банковская система в условиях всеукраинского карантина. К чему готовиться украинцам?".
Второй момент - банкоматные и POS-терминальные сети.
"Банкоматы должны быть заполнены. Несмотря на то, что мы просим всех идти в онлайн, мы должны обеспечить наличные в банкоматах. POS-терминальные и банкоматные сети должны принимать карты всех (банков, - ред.). Мы должны продемонстрировать, что сервисы доступны отовсюду", - добавила Рожкова.
Третий важный момент - непрерывность работы карт.
"Завершается срок действия карт. Те карты, которые вы можете продолжить технически, пожалуйста, сделайте это. А по картам, где это невозможно сделать, организуйте доставку и выдачу карт людям", - порекомендовала она.
Бывают также случаи, когда клиент "привязан" к конкретному отделению, а оно закрылось на карантин, и клиент не может получить карту. "Это вопрос изменения регламента, но измените его оперативно, чтобы люди имели доступ к деньгам", - отметила Рожкова.
Напомним, в воскресенье Национальный банк разослал банкам письмо, в котором определяется режим работы банковских учреждений в период усиленных мер противодействия распространению коронавируса.