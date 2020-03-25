​Индекс Доу-Джонса показал рекордный суточный рост с 1933 года

Американский промышленный индекс Доу-Джонса во время торгов 24 марта вырос более чем на 11%. Это стало рекордным для индекса суточным ростом с 1933 года, сообщает CNN.

К закрытию торгов индекс Доу-Джонса вырос 2113 пунктов.

Основной американский индекс S&P 500 за сутки вырос на 9,4% (самый высокий показатель с 2008 года), а Nasdaq Composite - на 8,1%.

Рекордное укрепление индексов произошло на фоне ожиданий новых мер правительства США по поддержке экономики.

Поздней ночью Белый Дом и Сенат согласовали программу помощи на 2 трлн долларов. Ее параметры пока не сообщались, но предполагается, что 250 млрд пойдут на прямые выплаты частным лицам, 350 млрд - на кредитование малого бизнеса, 250 млрд - на пособия по безработице, 500 млрд - на помощь пострадавшим компаниям.

По состоянию на утро 25 марта в США коронавирусом заболели около 53 тысяч человек, а умерли больше 700 (в том числе во вторник было 163 смерти).

При этим президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы "лекарство" от коронавируса, то есть социальная изоляция, вызвавшая закрытие компаний по всей стране и экономический обвал, было страшнее самой болезни. По его мнению, возможно одновременно и бороться с коронавирусом, и работать.