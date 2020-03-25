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Совбез ООН впервые в истории провел заседание в режиме видеоконференции

Заседание неоднократно прерывалось из-за отключения интернета или электричества.

Совбез ООН впервые в истории провел заседание в режиме видеоконференции

Совет безопасности Организации Объединенных Наций во вторник, 24 марта, впервые в истории провел заседание посредством видеоконференции из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Представители стран членов Совбеза вышли на связь из своих домов, причем четырехчасовое заседание неоднократно прерывалось из-за проблем с интернетом или отключением электричества у участников конференции.

Технические проблемы также не позволили осуществить синхронный перевод заседания с английского на другие языки. Дипломаты отметили, что им пришлось "импровизировать", но выразили надежду, что следующие заседания пройдут на более высоком техническом уровне.

Заседание было посвящено ситуации в Конго и задумывалось как тест системы видеосвязи - его даже не было в официальной повестке.

Из-за эпидемии коронавирусу заседания Совбеза не проводились с 12 марта.

Пока что не решен вопрос и с голосованием посредством интернета. Кроме того, Россия, обладающая правом вето, является убежденным противником удаленного голосования и настаивает на физическом присутствии представителей стран в зале.

Напомним, сегодня, 25 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен презентовать Глобальный план гуманитарного реагирования для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

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