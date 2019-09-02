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Россия на месяц возглавила Совбез ООН

В октябре председательствовать в организации будет ЮАР, в ноябре - Британия, а в декабре - США.

Россия на месяц возглавила Совбез ООН
Фото: пресс-служба президента

Делегация России на месяц возглавила Совет безопасности ООН.

Об этом сообщается в официальном Twitter организации.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.

Согласно расписанию на сайте Совета, в октябре председательствовать в Совбезе ООН будет ЮАР, в ноябре - Великобритания, а в декабре - США.

Напомним, в июле делегация РФ созвала заседание Совбеза ООН для обсуждения закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который сегодня вступил в силу. 16 июля шесть стран ЕС выступили с заявлением в поддержку Украины и напомнили об агрессии России на Донбассе, сбитом МН17 и призвали РФ вернуть Украине моряков и корабли.

Ранее Россия уже пыталась созвать такое обсуждение в мае, однако тогда его проведение заблокировали партнеры Украины, сославшись на его манипулятивную цель.

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