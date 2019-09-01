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Зеленский встретился с президентом Литвы и премьером Бельгии

Встречи прошли в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны в Варшаве.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках мероприятий к 80-й годовщине Второй мировой войны провел встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Об этом сообщается на сайте главы государства.

С президентом Литвы Зеленский обсудил возможность углубления сотрудничества в сфере экономики, инвестиций и альтернативной энергетики.

Фото: https://www.president.gov.ua

Зеленский также пригласил литовскую сторону присоединиться к восстановлению инфраструктуры Донбасса. Науседа в свою очередь пригласил украинского президента в Вильнюс.

Премьер-министра Бельгии Зеленский поблагодарил за помощь в реабилитации ветеранов войны на Донбассе.

Фото: https://www.president.gov.ua

Шарль Мишель в свою очередь положительно оценил возобновление переговоров в Нормандском формате.

Напомним, ранее Зеленский пригласил Польшу присоединиться к восстановлению Донбасса.

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