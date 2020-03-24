Коронавирус нашли на острове Пасхи, одном из самых удаленных мест в мире

На острове уже происходит внутреннее инфицирование.

Муниципалитет острова Пасхи (Рапа-Нуи) во вторник, 24 марта, объявил о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом пишет CNN Chile.

Вирус обнаружили у взрослого человека, который находится в стабильном состоянии.

Заразившийся человек не покидал остров, так что речь идет о внутреннем инфицировании. Островные власти устанавливают его контакты, чтобы выяснить, откуда появился вирус, и предотвратить дальнейшее распространение.

DETECTAN PRIMER CASO DE #CORONAVIRUS. Se confirma el primer caso de #covid19 autóctono en nuestra comunidad. Se trata de una persona adulta que se encuentra estable. pic.twitter.com/eWfbprPh6w — Muni Rapa Nui (@Muni_Rapanui) March 24, 2020

Остров Пасхи находится в Тихом океане в двух тысяч километров от ближайшего населенного места (остров Питкэрн). Это территория Чили.