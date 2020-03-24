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Коронавирус нашли на острове Пасхи, одном из самых удаленных мест в мире

На острове уже происходит внутреннее инфицирование.

Коронавирус нашли на острове Пасхи, одном из самых удаленных мест в мире
Фото: EPA/UPG

Муниципалитет острова Пасхи (Рапа-Нуи) во вторник, 24 марта, объявил о первом подтвержденном случае коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом пишет CNN Chile.

Вирус обнаружили у взрослого человека, который находится в стабильном состоянии.

Заразившийся человек не покидал остров, так что речь идет о внутреннем инфицировании. Островные власти устанавливают его контакты, чтобы выяснить, откуда появился вирус, и предотвратить дальнейшее распространение.

Остров Пасхи находится в Тихом океане в двух тысяч километров от ближайшего населенного места (остров Питкэрн). Это территория Чили.

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