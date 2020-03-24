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Камерунский джазмен Ману Дибанго умер от коронавируса

Музыканту было 86 лет.

Фото: EPA/UPG

Известный камерунский джазмен Ману Дибанго умер от коронавируса.

Об этом говорится на официальной странице саксофониста в фейсбуке.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти Ману Дибанго, который скончался 24 марта 2020 года, в возрасте 86 лет, от COVID-19", - говорится в сообщении.

Музыкант находился в одной из больниц возле Парижа, пишет France24.

Ману Дибанго (Эммануэль Н'Джоке Дибанго) родился в 1933 году в Камеруне, но с 1949 года жил во Франции. Его самый известный хит - песня Soul Makossa (1972).

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