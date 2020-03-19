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Зеленский поздравил поэтессу Лину Костенко с 90-летием

Президент пожелал поэтессе здоровья и благополучия. 

Зеленский поздравил поэтессу Лину Костенко с 90-летием
Фото: mycityua.com

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую поэтессу и писательницу Лину Костенко с 90-летием и пожелал есть здоровья и благополучия.

"Сегодня 90-летний юбилей отмечает известная украинская поэтесса, без преувеличения, Украинка с большой буквы - Лина Васильевна Костенко! Для миллионов украинцев Ваша поэзия стала источником мудрости и символизирует непобедимую силу слова и несгибаемый дух свободы. Каждой строкой Вы утверждаете величие человеческой жизни. У каждого, кто читает Ваши стихи, появляются крылья. Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия! Спасибо за каждую Вашу строку!" - написал он.

Президент также обратил внимание на то, что Костенко всегда отказывается от любых государственных званий и наград, что, по его мнению, демонстрирует, "как величие и гениальность могут сочетаться со скромностью и человечностью".

Напомним, в 2005 году Костенко отказалась от звания Героя Украины, подчеркнув, что поэтам для общения с народом нужно только слово.

В 2012 году поэтесса отказалась от награды "Золотой писатель Украины".

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