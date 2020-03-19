Представители украинской киноиндустрии обратились с открытым письмом в адрес народного депутата от "Слуги народа" Павла Сушко, состоящего в парламентском комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

В этом письме заявляется, что украинская киноиндустрия с начала 2020 года не получает деньги из государственного бюджета. Причина, согласно документу, – не утвержденный Минфином и не подписанный Министерством культуры, молодежи и спорта паспорт бюджетной программы КПКВК 3806030.

По этой программе – "Государственная поддержка кинематографии" – на 2020 год выделено 755,3 млн грн. Из-за того, что средства заблокированы, остановилось финансирование производства и распространения фильмов, не получают свои зарплаты сотрудники Национального центра Александра Довженко, а члены Совета по государственной поддержке кинематографии не получают стипендии.

"Под угрозой срыва оказался весь украинский кинопроцесс, – говорится в письме. – Учитывая производственную специфику, блокирование финансирования может привести к приостановке кинопроизводства минимум на два года, что в свою очередь спровоцирует деквалификацию и потерю кадров из-за эмиграции".

Напомним, в начале 2020 года правительство назначило новую главу Госкино. Ею стала Мария Кудерчук, участница конкурса на пост главы ведомства. При этом Госкино объявило о проведении 13-го питчинга проектов, где будут представлены дебюты.