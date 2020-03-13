Редактор отдела “Культура” LB.ua Дарья Бадьёр стала обладательницей премии Women in Arts

Редактор отдела “Культура” LB.ua и кинокритик Дарья Бадьёр стала обладательницей премии Women in Arts от Украинского Института и Офиса ООН Женщины в Украине в номинации “Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях”.

По словам организаторов, цель премии - обратить внимание на достижения женщин, работающих в искусстве, публично поблагодарить их за вклад в эту сферу и вдохновить на новые достижения.

Премия проводится второй год, но номинация “Женщины в культурной журналистике, критике и исследованиях” новая и основана лишь в этом году.

«На второй год мы поняли, что очень важное звено в культурной экосистеме, а именно - культурная журналистика, критика и исследования - требует отдельного признания. Даже внутри художественного сообщества сфера критики и исследований обычно остается в тени, а женщины, которые в ней работают, крайне редко получают должное признание. Началом новой номинации мы хотим проявить роль женщин, которые описывают, исследуют и анализируют художественный процесс. Без этой часто невидимой работы художественная система не может функционировать, поэтому мы стремимся отметить вклад критиков, журналисток и редакторов», - отметила Татьяна Филевская, креативный директор Украинского Института.

Номинанток на премию оценивали и выбирали более 40-ка независимых экспертов и эксперток в сферах, которые соответствуют каждой из номинаций. Кроме того, премии вручались в области визуального искусства, кино и театра, музыки, литературы, культурного менеджмента.

Дарья Бадьёр - кинокритик и журналистка, последние 5 лет возглавляет раздела "Культура" LB.ua. Также она член Международной федерации кинопрессы FIPRESCI и соучредитель общественной организации «Союз кинокритиков Украины». С 2016 по 2018 год была в составе Украинского оскаровского комитета.