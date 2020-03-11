Популярная украинская группа "Время и Стекло" прекращает свое существование.

О закрытии проекта ее участники заявили в интервью, которое опубликовали в YouTube.

"В этом году нашей группе исполняется 10 лет. Они пролетели как какая-то секундочка. Это большая и целая жизнь. Это отрезок пути, который сделал нас счастливее, сильнее, добрее. Мы на самом деле поняли, что в группе Время и Стекло мы с Позитивом сделали максимально все, и сейчас всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу", - сказала Надя Дорофеева.

"Мы просто продолжаем свой путь, мы работаем вместе, мы дружим и нет совершенно ничего плохого в том, что каждый из нас как личность и индивидуальность может продолжить свой путь дальше", - добавил Позитив.

Надя и Позитив поблагодарили поклонников за поддержку и объявили, что 11 сентября во Дворце Украина состоится последний концерт группы. Перед концертом они проедут с туром по Украине, который будет называться "Финальные титры".

Группа Время и Стекло была основана в декабре 2010 года. Это - проект продюсера Алексея Потапенко и продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Напомним, в начале февраля музыкант, лидер украинской группы "Тартак" Александр Положинский, заявил о том, что принял решение уйти из группы.