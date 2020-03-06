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Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку

Подоляк "не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство".

Замминистра культуры, молодежи и спорта Подоляк подала в отставку
Ирина Подоляк
Фото: Макс Требухов

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк написала заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом она сообщила в фейсбуке.

"Я приняла приглашение Владимира Бородянского работать в Министерстве, потому что видела эту цель в формировании глубинного общественного взаимодействия, основанного на ценностях свободы, нравственности, общего блага, достоинства и предельной честности", - написала Подоляк.

Теперь же она "не видит смысла еще полгода или год реорганизовывать недореорганизованое Министерство". Подоляк также отметила, что считает реорганизацию министерства "стратегической ошибкой, которая отразится на обычных людях".

"Две крупнейшие тревоги, которые остаются со мной и мобилизуют - это реинтеграция и язык. Но, если будем жить и делать свое, будем иметь такое государство, какое построим и какого заслуживаем, а все остальное и все остальные - лишь рисунки палочкой на берегу океана - волна смоет", - добавила Подоляк.

Фото: facebook.com/iryna.podolyak

Напомним, Подоляк - бывший народный депутат и замглавы парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Рады 8-го созыва, ранее возглавляла департамент культуры Львовской горадминистрации. Инициатор закона про государственный язык и изменений в закон о культуре в части про конкурсные назначения директоров учреждений культуры.

Когда Бородянский возглавил объединенное на базе Мининформполитики министерство культуры, молодежи и спорта, Подоляк стала его заместительницей.

Читайте также ее интервью LB.ua от 2017 года "Чи це та культурна політика, за яку ми стояли на Майдані, – під сценою і на сцені?".

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