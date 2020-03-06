В связи с коронавирусом выросли продажи романа "Чума" Альбера Камю

Издатели сообщают о росте спроса на книги, где сюжет связан с эпидемиями.

Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 в мире растут продажи книг, сюжет в которых связан с эпидемиями разного толка.

Как пишет The Guardian, издатели по всему миру сообщают о больших продажах "Чумы" Альбера Камю, "Противостояния" Стивена Кинга и "Глаз темноты" Дина Кунтца.

В частности, роман Кунтца 1981 года рассказывает о вымышленном вирусе "Ухань-400", "самом важном и опасном новом биологическом оружии Китая за десятилетия". Роман подпрыгнул до третьего места в рейтинге популярных книг Amazon после того, как описание болезни из книги распространилось в интернете. Продажа электронных копий этой книги увеличилась на 3000%, согласно сообщению издателя Headline. Издатель объясняет этот рост популярностью, "необычайной фантазией и мастерским умением рассказывать истории" автора.

Издательство "Penguin" заказало переиздание английского перевода "Чумы" Альбера Камю, чтобы удовлетворить запрос читателей. Но в четверг 5 марта заявило, что тираж распродали на Amazon. За последнюю неделю февраля продажи романа превысили продажи за аналогичный период 2019 года на 150%.

В Италии "Чума" вошла в топ-10 бестселлеров, во Франции продали более 1600 копий за последнюю неделю января, что на 300% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Несмотря на что, что "Чума" – это аллегория французского опыта нацистской оккупации во время Второй мировой, роман не может быть менее актуальным сегодня", – заявила главный редактор издательства "Penguin" Джессика Харрисон.

Роман Стивена Кинга "Противостояние", в котором мир сталкивается с супергриппом, тоже стал популярным у читателей: с понедельника его продажи онлайн выросли на 163%, а продажа электронных копий – на 58%.

В "Гардиан" отмечают, что интерес к эпидемиям вырос со многих формах поп-культуры: выросли продажи видеоигры Plague Inc, а Warner Bros заявило о том, что фильм "Заражение" Стивена Содерберга поднялся с 270-го на второе место по количеству просмотров на онлайн-платформах.

Напомним, после инаугурации Дональда Трампа выросли продажи романа-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".