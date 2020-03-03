Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
Минздрав: в Украине сейчас четыре подозрения на коронавирус
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
"Укравтодор" подписал контракт с Onur на строительство моста в Запорожье
(Пере)загрузка
(Пере)загрузка
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
В Украине зарегистрировали первый случай коронавируса
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Самые модные платья сезона весна-лето 2020
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Правительство готовит индексацию пенсий на сентябрь (обновлено)
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Конституционный суд признал неконституционным право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Фигуристка Оксана Баюл окончательно проиграла дело против Украины на $50 млн
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
Як я пояснюю Сергію Сивохо, що поразка росіян в Сирії - це добре
ГлавнаяКультура

Украинский институт запустил проект по промоции украинских фильмов за границей

Подаваться могут проекты на финальной стадии производства.

Украинский институт запустил проект по промоции украинских фильмов за границей
Фото: Украинский институт

Украинский институт запустил долгосрочную программу поддержки международной промоции украинских фильмов "proMOTION".

Как сообщается на сайте Института, к участию в программе приглашаются авторы проектов на финальной стадии производства. 

Задача программы – увеличить присутствие украинских фильмов за границей, в программах международных кинофестивалей и репертуарах кинотеатров; увеличить аудиторию украинского кино за границей; задействовать международных экспертов и развивать навыки дистрибуции.

Поддержку получат пять кинопроектов, которые наберут наибольшее количество баллов. Сума поддержки не может превышать 150 тыс грн (вместе с НДС). При этом промо-кампания проекта должна быть воплощена с 4 мая по 15 сентября 2020 года. 

Оценивать поданные проекты будет экспертная комиссия, состоящая из пяти человек. Так, в комиссию вошли две представительницы сектора кино Украинского института – руководительница отдела кино Ольга Бирзул и программная менеджерка Наталья Мовшович, а также программный директор компании "Артхаус Трафик" Илья Дядык, директор Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов Кирилл Марикуца и кинокритик и редактор раздела "Культура" LB.ua Дарья Бадьёр.

Детали программы и условия подачи заявки – на сайте Украинского института. Дедлайн – 3 апреля. Результаты объявят 20 апреля.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также