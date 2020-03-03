Украинский институт запустил проект по промоции украинских фильмов за границей

Украинский институт запустил долгосрочную программу поддержки международной промоции украинских фильмов "proMOTION".

Как сообщается на сайте Института, к участию в программе приглашаются авторы проектов на финальной стадии производства.

Задача программы – увеличить присутствие украинских фильмов за границей, в программах международных кинофестивалей и репертуарах кинотеатров; увеличить аудиторию украинского кино за границей; задействовать международных экспертов и развивать навыки дистрибуции.

Поддержку получат пять кинопроектов, которые наберут наибольшее количество баллов. Сума поддержки не может превышать 150 тыс грн (вместе с НДС). При этом промо-кампания проекта должна быть воплощена с 4 мая по 15 сентября 2020 года.

Оценивать поданные проекты будет экспертная комиссия, состоящая из пяти человек. Так, в комиссию вошли две представительницы сектора кино Украинского института – руководительница отдела кино Ольга Бирзул и программная менеджерка Наталья Мовшович, а также программный директор компании "Артхаус Трафик" Илья Дядык, директор Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов Кирилл Марикуца и кинокритик и редактор раздела "Культура" LB.ua Дарья Бадьёр.

Детали программы и условия подачи заявки – на сайте Украинского института. Дедлайн – 3 апреля. Результаты объявят 20 апреля.