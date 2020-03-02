Парижский книжный салон отменили из-за коронавируса

Ярмарка должна была состояться с 20 по 23 марта.

Франция отменила юбилейный 40-й «Парижский книжный салон - 2020» из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщил президент Национального издательского союза Винсент Монтань, передает Livres Hebdo.

«Мы сожалеем, что приняли решение об отмене «Парижского книжного салона - 2020», который должен был состояться с 20 по 23 марта. «Парижский книжный салон» назначает вам встречу в 2021 году с новыми ожиданиями и новыми открытиями вокруг книг и чтения», - отметил он.

Монтань добавил, что принятые правительством меры будут иметь существенное влияние на ряд литературных событий Франции в этом году. «В случае форс-мажорных ситуаций решаем не мы, а правительство», - добавил он.

«Парижский книжный салон» - самая большая книжная ярмарка во Франции. Организаторы запланировали 800 мероприятий, а в фокусе фестиваля должны быть дискуссии с философами, журналистами и учеными об экологических проблемах, политике, миграцие, гендерному равенству, трансгуманизму, конце капитализма и т.д..

Напомним, по состоянию на 2 марта во Франции зафиксировано 130 случаев коронавируса, два человека умерли.

В свою очередь, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) повысил уровень угрозы распространения коронавируса Covid-19 с умеренного до высокого. Для координации между странами ЕС создана группа реагирования "Корона".