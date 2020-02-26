В Национальной филармонии состоится мировая премьера нового произведения Виктории Полевой

"Проповедь рыбам" посвящена пианисту Антонию Барышевскому, который ее исполнит на концерте.

5 марта в Национальной филармонии Украины состоится концерт украинской композиторки Виктории Полевой.

Как сообщают организаторы, на концерте состоится мировая премьера ее нового произведения "Проповедь рыбам". Оно посвящено пианисту Антонию Барышевскому, который исполнит его на концерте.

Также в концерте примет участие ансамбль Kyiv Virtuosi Orchestra.

В июне 2020 года партитуру исполнят в Падуе, городе, где провел последние годы своей жизни Святой Антоний, проповедь которого рыбам легла в основу произведения. Концерт станет частью фестиваля в честь святого.

Виктория Полевая – известная украинская композиторка, лауреатка Шевченковской премии. Антоний Барышевский – украинский пианист, лауреат международных конкурсов.

Билеты – в кассах филармонии и онлайн.