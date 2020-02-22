Победителем национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стала группа Go-A с украиноязычной песней "Соловей".
Она получила больше всего баллов как от зрителей, так и от жюри нацотбора, в которое вошли генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007").
Второе место занял певец Khayat, третье - певица Марина Круть.
В финале нацотбора также принимали участие David Axelrod, группа Tvorchi и Jerry Heil.
Баллы судей:
- Go-A - 6
- Kruть - 5
- Khayat - 4
- David Axelrod - 3
- Tvorchi - 2
- Jerry Heil - 1
Баллы зрителей:
- Go-A - 6
- Khayat - 5
- Kruть - 4
- Tvorchi - 3
- David Axelrod - 2
- Jerry Heil - 1
Напомним, что в 2019 году на Евровидении победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Украина в конкурсе не участвовала из-за гастролей в России победительницы нацотбора Maruv (Анна Корсун).