Песенный конкурс в этом году пройдет в Роттердаме.

Победителем национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стала группа Go-A с украиноязычной песней "Соловей".

Она получила больше всего баллов как от зрителей, так и от жюри нацотбора, в которое вошли генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007").

Второе место занял певец Khayat, третье - певица Марина Круть.

В финале нацотбора также принимали участие David Axelrod, группа Tvorchi и Jerry Heil.

Баллы судей:

Go-A - 6

Kruть - 5

Khayat - 4

David Axelrod - 3

Tvorchi - 2

Jerry Heil - 1

Баллы зрителей:

Go-A - 6

Khayat - 5

Kruть - 4

Tvorchi - 3

David Axelrod - 2

Jerry Heil - 1

Напомним, что в 2019 году на Евровидении победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Украина в конкурсе не участвовала из-за гастролей в России победительницы нацотбора Maruv (Анна Корсун).