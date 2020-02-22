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На Евровидение от Украины поедет группа Go-A

Песенный конкурс в этом году пройдет в Роттердаме.

Победителем национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стала группа Go-A с украиноязычной песней "Соловей".

Она получила больше всего баллов как от зрителей, так и от жюри нацотбора, в которое вошли генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007").

Второе место занял певец Khayat, третье - певица Марина Круть.

В финале нацотбора также принимали участие David Axelrod, группа Tvorchi и Jerry Heil.

Баллы судей:

  • Go-A - 6
  • Kruть - 5
  • Khayat - 4 
  • David Axelrod - 3
  • Tvorchi - 2 
  • Jerry Heil - 1

Баллы зрителей:

  • Go-A - 6
  • Khayat - 5
  • Kruть - 4
  • Tvorchi - 3
  • David Axelrod - 2
  • Jerry Heil - 1

Напомним, что в 2019 году на Евровидении победил Дункан Лоуренс из Нидерландов. Украина в конкурсе не участвовала из-за гастролей в России победительницы нацотбора Maruv (Анна Корсун).

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