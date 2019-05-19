Победителем Евровидения-2019 в Израиле стал нидерландский певец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Нидерланды пятый раз побеждают на Евровидении, предыдущий раз это произошло еще в 1975 году.

Лоуренс набрал 492 балла, его ближайший соперник Mahmood из Италии – 465 баллов. На третьем месте - россиянин Сергей Лазарев – 369 баллов.

Как отмечает BBC, по итогам голосования жюри однозначными лидерами были швед Джон Лундвик и северомакедонская певица Тамара Тодевская. Однако после зрительского голосования ситуация резко изменилась. В итоге Лундвик занял шестое место, а Тодевская - только восьмое.

Фото: EPA/UPG Дункан Лоуренс

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Представитель Италии Mahmood

Фото: EPA/UPG Сергей Лазарев

Фото: EPA/UPG Лука Хенни из Швейцарии, 4-е место

Фото: EPA/UPG Группа KEiiNO из Норвегии, 5-е место

Фото: EPA/UPG Тамара Тодевска из Северной Македонии, 8-е место

Фото: EPA/UPG Кейт Миллер-Хайдке от Австралии, 9-е место

Украина в Евровидении-2019 не участвовала, но на конкурсе в качестве приглашенного гостя выступил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.

Фото: EPA/UPG