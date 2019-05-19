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​Певец из Нидерландов Дункан Лоуренс выиграл Евровидение-2019

Следующий конкурс пройдет в Западной Европе.

Победителем Евровидения-2019 в Израиле стал нидерландский певец Дункан Лоуренс с песней Arcade. Нидерланды пятый раз побеждают на Евровидении, предыдущий раз это произошло еще в 1975 году.

Лоуренс набрал 492 балла, его ближайший соперник Mahmood из Италии – 465 баллов. На третьем месте - россиянин Сергей Лазарев – 369 баллов.

Как отмечает BBC, по итогам голосования жюри однозначными лидерами были швед Джон Лундвик и северомакедонская певица Тамара Тодевская. Однако после зрительского голосования ситуация резко изменилась. В итоге Лундвик занял шестое место, а Тодевская - только восьмое.

Дункан Лоуренс
Фото: EPA/UPG
Дункан Лоуренс

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Представитель Италии Mahmood
Фото: EPA/UPG
Представитель Италии Mahmood

Сергей Лазарев
Фото: EPA/UPG
Сергей Лазарев

Лука Хенни из Швейцарии, 4-е место
Фото: EPA/UPG
Лука Хенни из Швейцарии, 4-е место

Группа KEiiNO из Норвегии, 5-е место
Фото: EPA/UPG
Группа KEiiNO из Норвегии, 5-е место

Тамара Тодевска из Северной Македонии, 8-е место
Фото: EPA/UPG
Тамара Тодевска из Северной Македонии, 8-е место

Кейт Миллер-Хайдке от Австралии, 9-е место
Фото: EPA/UPG
Кейт Миллер-Хайдке от Австралии, 9-е место

Украина в Евровидении-2019 не участвовала, но на конкурсе в качестве приглашенного гостя выступил Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. 

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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