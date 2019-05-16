Госкино проиграло апелляцию на отмену запрета "Сватов"

"1+1" уже сообщил, что снова выпустит сериал на экраны.

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда об отмене запрета на показ сериала "Сваты". Об этом сообщает пресс-служба "Медиагруппы 1+1".

Служба безопасности Украины и Госагентство по делам кино обжаловали разрешение в апелляционном суде, однако проиграли этот иск.

"1+1" уже сообщил, что снова выпустит сериал на экраны.

Напомним, в ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло актера Федора Добронравова в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Ему также был запрещен въезд в страну. После этого художественный руководитель студии "Квартал 95", а ныне избранный президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором раскритиковал запрет на въезд Добронравову.

Из-за Добронравова Госагентство по вопросам кино также запретило показ сериала "Сваты". Зимой 2018 года Окружной админсуд Киева уже отклонял иск Зеленского по этому делу.