Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
ГлавнаяКультура

В Белой Церкви пройдет симпозиум современной скульптуры

5 художников из Европы создадут для Белой Церкви современные скульптуры

С 18 по 31 мая в городе Белая Церковь впервые состоится международный симпозиум современной скульптуры при участии 5 скульпторов из Испании, Люксембурга, Турции и Украины. Проект инициирован командой кураторов BOORYAK.

За созданием скульптур сможет понаблюдать каждый желающий, потом их установят в центре города на Александрийском бульваре.

В рамках события, организаторы также проведут кинопоказы, лекции, дискуссии, встречи со скульпторами и детские развивающие программы.

Отмечается, что подобные проекты уже были реализованы в Копенгагене, Хельсинках, Лондоне, Берлине, Вильнюсе, Манчестере и Дублине.

Проект будет организован при поддержке Белоцерковского городского совета, местных общественных организаций и бизнеса. Подчеркивается, что его главная цель - повысить интерес украинцев к современному искусству и продемонстрировать, как творческие проекты меняют жизнь города, улучшая его экономику и благосостояние горожан.

Опыт европейских городов доказывает, что культура способна изменить город, привлечь туристов и инвестиции. «Больше всего такие изменения заметны в небольших городах. Благоустройство, создание рабочих мест и туризм позволяют им развиваться», - отмечают организаторы симпозиума.

Участники симпозиума: Пласидо Родригес Боннин (Испания), Флоренс Хоффманн (Люксембург), Михаил Левченко (Украина), Сергей Баранник (Украина), Илкер Ярдимчи (Турция).

Напомним, с 20 по 26 мая в Киеве состоится четвертый международный фестиваль современного искусства Kyiv Art Week. В рамках этого события, буде представлено ряд инсталляций и художественных проектов в разных галереях города, образовательную программу и показ короткометражного кино о современном украинском искусстве.Также состоятся две ярмарки искусства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также