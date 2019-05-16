В Белой Церкви пройдет симпозиум современной скульптуры

С 18 по 31 мая в городе Белая Церковь впервые состоится международный симпозиум современной скульптуры при участии 5 скульпторов из Испании, Люксембурга, Турции и Украины. Проект инициирован командой кураторов BOORYAK.

За созданием скульптур сможет понаблюдать каждый желающий, потом их установят в центре города на Александрийском бульваре.

В рамках события, организаторы также проведут кинопоказы, лекции, дискуссии, встречи со скульпторами и детские развивающие программы.

Отмечается, что подобные проекты уже были реализованы в Копенгагене, Хельсинках, Лондоне, Берлине, Вильнюсе, Манчестере и Дублине.

Проект будет организован при поддержке Белоцерковского городского совета, местных общественных организаций и бизнеса. Подчеркивается, что его главная цель - повысить интерес украинцев к современному искусству и продемонстрировать, как творческие проекты меняют жизнь города, улучшая его экономику и благосостояние горожан.

Опыт европейских городов доказывает, что культура способна изменить город, привлечь туристов и инвестиции. «Больше всего такие изменения заметны в небольших городах. Благоустройство, создание рабочих мест и туризм позволяют им развиваться», - отмечают организаторы симпозиума.

Участники симпозиума: Пласидо Родригес Боннин (Испания), Флоренс Хоффманн (Люксембург), Михаил Левченко (Украина), Сергей Баранник (Украина), Илкер Ярдимчи (Турция).

Напомним, с 20 по 26 мая в Киеве состоится четвертый международный фестиваль современного искусства Kyiv Art Week. В рамках этого события, буде представлено ряд инсталляций и художественных проектов в разных галереях города, образовательную программу и показ короткометражного кино о современном украинском искусстве.Также состоятся две ярмарки искусства.