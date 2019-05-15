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Каннский кинофестиваль стартовал зомби-комедией Джима Джармуша

Фильм "Мертвые не умирают" борется за "Золотую пальмовую ветвь".

В Каннах начался 72-й кинофестиваль, одно из самых важных и престижных событий в мире кино.

Фильмом открытия в этом году стала новая работа культового американского режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают". В трагикомедии о зомбиапокалипсисе главные роли сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлои Севиньи и Тильда Суинтон.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Картина также участвует в основном конкурсе, а это значит, что на претендует на получение "Золотой пальмовой ветви". С ней будут конкурировать новые фильмы Квентина Тарантино, Кена Лоуча, братьев Дарденн, Педро Альмодовара, Ксавье Долана и других.

Победителя Канн-2019 определяет международное жюри, куда в этом году году вошли Алехандро Гонсалес Иньярриту (глава жюри), Эль Фаннинг, Йоргос Лантимос, Аличе Рорвахер, Павел Павликовски и другие.

Напомним, что в этом году во втором по значимости конкурсе Каннского кинофестиваля участвует украинский фильм: "Домой" крымскотатарского режиссера Наримана Алиева. 

Кинофестиваль в Каннах продлится до 25 мая.

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