Перед Арсеналом: найочікуваніші книги 2019 року. Ч.1

Зловила себе на думці, що від самого початку 2019 року, залежно від наших хобі, ми вже окреслили його “знакові події”. Я маю на увазі, кіномани з самого початку року планують подивитися знакові прем’єри фільмів, меломани — з нетерпінням чекають появу нових альбомів своїх улюблених виконавців (а якщо пощастить — планують відвідати їх концерти). А я, як книгоман, ще на початку року знала, яких книг у 2019 чекатиму найбільше: деякі з них можна придбати під час Книжкового Арсеналу, а деякі ще не вийшли друком.

Ось і настав той час, коли кіномани дочекалися “Месники. Фінал” , та і більша частина останнього сезону “Гри престолів” вже у вільному доступі. Багато фанатів з нетерпінням чекали фіналу історій, і тепер стрічка Facebook переповнена новими мемами та обговореннями.

“Голда”. Біографія Голди Меїр

Особисто я дуже очікую біографію Голди Меїр. Голда була геніальною особистістю, лідеркою, визначною історичною постаттю. Мені, як жінці та очільниці бізнесу, дуже цікаво зануритися у її публічне та особисте життя, зрозуміти, як і чому вона приймала різні рішення. До того ж, авторка книги — Елінор Баркетт — визнана критиками та читачами журналістка, роботи якої були неодноразово номіновані на здобуття Пулітцерівської премії. А це значить, що книга стане особливою для читачів: багатогранність характеру прем’єр-міністерки Ізраїлі, розкрита через призму талановитої Еліонор, на декілька вечорів занурять вас у непростий світ сильної особистості.

Історія життя Голди розгортається на тлі кривавої та жорстокої історії єврейського народу у XX сторіччі: київське дитинство (так-так, Голда народилася в Києві), вимушена еміграція після єврейських погромів, небажання підкоритися волі батьків, політична та пропагандистська діяльність, готовність нести відповідальність за долю всього народу.

Які фактори сформували характер цієї харизматичної та впливової жінки, її мотивацію, думки, ідеали та досвід? Як залізна воля та магнетичний шарм поєднувалися в цій особі? Які найбільш визначні державницькі кроки вони зробила?

Цієї книги ви не знайдете на Арсеналі, проте, її появу на книжкових полицях варто відслідковувати. Інші книги з наведеного мною списку можна буде придбати 22-26 травня.

Катерина Щоткіна. “Хроніки Томосу”

Протягом століть тривають змагання не тільки за Українську державу, а й за українську церкву.

Томос про автокефалію УПЦ був чи не топовою новиною осені 2018 року.Так, ця подія має неабияку історичну цінність та необхідність в поточних політичних умовах. Але які події передували отриманню Томосу? І чому цього не трапилось раніше?

Катерина Щоткіна, українська журналістка, яка спеціалізується на соціальній та політичній тематиках, у своїй книзі “Хроніки Томосу” відповідає на ці та безліч інших питань стосовно історичної події. Книга — підсумок багаторічних досліджень журналістки щодо найгострішого питання в Україні — релігійного.

Київ — самобутнє місто, з особливою християнською місією, і має всі підстави для самостійності. Виникали і формувалися церкви, втрачалися і зберігалися традиції, змінювалися напрями і прагнення…Проте, зараз ми маємо чудову нагоду спостерігати за тим, як у світовому православї змінюється звична система стосунків, як розпадаються тисячолітня союзи, а на їх місці створюються нові, як змінюються усталені правила гри. Томос і автокефалію українська церква й уся Україна сприйняли як перемогу. Невдовзі нам усім доведеться переконатися в тому, що це лише квиток у майбутнє.

Джордан Пітерсон. “12 правил життя. Як перемогти хаос”

Наш світ переповнений інформацією, подіями, фактами. Оточення, “правила гри” та необхідні навички змінюється швидше, ніж людина встигає до них адаптуватися.

Але проживати своє життя хочеться цілісно та наповнено, незважаючи на хаос навколо.

Як? Джордан Пітерсон, професор психології, клінічний психолог та викладач у Гарварді, вважає, що можна обійтись 12-ма грунтовними правилами. Здається, занадто просто? Правильно, головна фраза у реченні “здається”: всі 12 порад сформульовані таким чином, що не книжка даватиме їх як готові відповіді, а ви самі формулюватимете їх в процесі читання. Тобто, “12 правил життя” — це такий собі путівник, який наштовхує вас на роздуми у багатьох сферах свого життя, і дає всі інструменти для аналізу власного досвіду і формування висновків, які допоможуть вам отримати максимум від хаосу навколо.

Чому саме такий формат? На думку автора, кожна людина має взяти відповідальність за власне життя, суспільство і світ самостійно.

Починалась історія книги цікаво — з переліку відповідей на Quora. Пітерсон був активним користувачем мережі, і вирішив написати грунтовну та обдуману відповідь на питання «Що найкориснішого про життя мусить знати кожен?». Відповідальна відповідь на просте питання, дала паростки до створення книги.

Це — справжній путівник, який мотивує вас не просто думками та прикладами, а й і аргументацією з історії, біології, літератури, міфології та психології.

Щоб не загубитися в хаосі, людині потрібна своя, зрозуміла та значуща система цінностей. І після прочитання цієї книги, вона у вас точно сформується.