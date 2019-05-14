10 неочевидних фільмів Канн-2019

“Маленький Джо” Джессіки Хауснер (основний конкурс)
Новий фільм австріської режисерки, чиї попередні стрічки брали участь або у Венеції (“Лурд”), або в каннському “Особливому погляді” (“Готель” та Amour Fou). “Маленький Джо” - англомовний фільм про жінку-ботаніка, яка вивела новий вид рослини, яка має цілющі властивості, але також непередбачуваний вплив на людей.
“Озеро диких гусей” Дяо Інаня (основний конкурс)
Наступний після переможця Берлінале “Чорне вугілля, тонка крига” фільм Інаня. Неонуар про гангстера, який переховується і знайомиться з жінкою, яка ладна на все, аби здобути свободу.
“Паразит” Пона Чжун-Хо (основний конкурс)
Новий фільм відомого корейського режисера (“Окча”, “Через сніг”). Трагікомедія, яка, за словами самого автора, може видатись надто локальною для каннської публіки. В центрі сюжету - дві родини, які живуть дуже різними життями, але які якимось чином між собою перетинаються.
“Жанна” Бруно Дюмона (“Особливий погляд”)
Дюмон більш-менш відомий в Україні - його стрічки часто показують на українських кінофестивалях, а остання робота - “Моя краля” - навіть виходив у прокат. “Жанна” - свого роду продовження біографії Жанни Д’Арк, яку він почав в 2017 році. Сам Дюмон називає свій фільм “готичним екшном”, каже, що був фанатом “Гри престолів”, але його стрічка на культовий серіал таки не схожа.
“Свобода” Альбера Серра (“Особливий погляд”)
Фільм поставлений на базі вистави самого ж Серра 2018 року про аристократів “між Берліном та Потсдамом” незадовго до початку Французької революції. “Декаданс, розпад та радикальний неокласицизм” - такі слова використовують для опису вистави. Вочевидь, щось подібне варто чекати від автора “Смерті Людовіка 14”.
“Додому” Нарімана Алієва (“Особливий погляд”)
Дебютний фільм українського кримськотатарського режисера Нарімана Алієва із Ахтемом Сеїтаблаєвим в одній із головних ролей. Драма про ініціацію героя - молодого хлопця (Ремзі Білялов), який разом з авторитарним батьком їде в окупований Крим ховати старшого брата.
“Маяк” Роберта Еггерса (“Двотижневик режисерів”)
Друга робота американського режисера, чий автентичний хоррор “Відьма” про дівчинку, яка живе в пуританській родині в Новій Англії XVII cтоліття, закріпив за ним звання одного з важливих авторів в жанрі. “Маяк” - чорно-біла стрічка, знята на 35-мм плівку і обладнання 20-х та 40-х років, де головні ролі зіграли Віллем Дефо і Роберт Паттінсон. Про сюжет відомо лише, що це буде “фентезійний хоррор в світі старих морських міфів”.
“Рани” Бабака Анварі (“Двотижневик режисерів”)
Ще один хоррор від іншого режисера, чий попередній фільм (“В тіні”) став для багатьох відкриттям. В “Ранах” - вже зірковий склад (Армі Хаммер та Дакота Джонсон), а сюжет крутиться довкола бармена, який відповідає на дзвінок по телефону, який залишили в його барі.
“Білий, білий день” Глінура Пальмасона (“Тиждень критики”)
Другий фільм режисера “Зимових братів”, які минулого року брали участь в основному конкурсі “Молодості”. Пальмасон починав як художник, але закінчив кіношколу в Данії і дебютував “Братами”. Його друга стрічка, драма про поліцейського, одержимого розслідуванням, обіцяє бути такою ж цікавою візуально.
“Віваріум” Лоркана Фіннегана (“Тиждень критики”)
Ще одна наукова фантастика, з елементами квартирного абсурду - про молоде подружжя (Імоджен Путс та Джессі Айзенберг), які намагаються заселитись в новий дім, але потрапляють в дивний простір.
Авжеж, десятьма стрічками список очікуваних в Каннах фільмів не вичерпується - ще залишились нові фільми Бертрана Бонелло, Такаші Мііке, Лава Діаза, Корнеліу Порубою, Селін Скьямма, поза конкурсом - Гаспара Ное та дві серії нуар-серіалу Ніколаса Віндінга Рефна.
Про все переглянуте LB.ua розповідатиме в щоденниках з 72-го Каннського кінофестивалю, який триватиме до 25 травня.