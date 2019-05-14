10 неочевидних фільмів Канн-2019

Втім, не менш цікаво в Каннах - це фільми режисерів поза цим зоряним пулом. На них і зосередимось і розповімо про 10 дуже очікуваних, але не дуже відомих (поки що) стрічок в різних программах Канн.

Фестиваль відкривається новим фільмом Джима Джармуша “Мертві не вмирають” - судячи з трейлеру, флегматичною зомбі-трагікомедією, де головні ролі зіграли Адам Драйвер, Білл Мюррей, Хлої Севіньї та Тільда Суїнтон. В основному конкурсі цьогоріч - купа знайомих і видатних імен - від Квентіна Тарантіно, Теренса Маліка та Педро Альмодовара до братів Дарденн та Кена Лоуча.

“Маленький Джо” Джессіки Хауснер (основний конкурс)

Фото: Austrian Film Commission Кадр з фільму "Маленький Джо"

Новий фільм австріської режисерки, чиї попередні стрічки брали участь або у Венеції (“Лурд”), або в каннському “Особливому погляді” (“Готель” та Amour Fou). “Маленький Джо” - англомовний фільм про жінку-ботаніка, яка вивела новий вид рослини, яка має цілющі властивості, але також непередбачуваний вплив на людей.

“Озеро диких гусей” Дяо Інаня (основний конкурс)

Фото: Variety Кадр з фільму "Озеро диких гусей"

Наступний після переможця Берлінале “Чорне вугілля, тонка крига” фільм Інаня. Неонуар про гангстера, який переховується і знайомиться з жінкою, яка ладна на все, аби здобути свободу.

“Паразит” Пона Чжун-Хо (основний конкурс)

Фото: The Playlist Кадр з фільму "Паразит"

Новий фільм відомого корейського режисера (“Окча”, “Через сніг”). Трагікомедія, яка, за словами самого автора, може видатись надто локальною для каннської публіки. В центрі сюжету - дві родини, які живуть дуже різними життями, але які якимось чином між собою перетинаються.

“Жанна” Бруно Дюмона (“Особливий погляд”)

Фото: The Playlist Кадр з фільму "Жанна"

Дюмон більш-менш відомий в Україні - його стрічки часто показують на українських кінофестивалях, а остання робота - “Моя краля” - навіть виходив у прокат. “Жанна” - свого роду продовження біографії Жанни Д’Арк, яку він почав в 2017 році. Сам Дюмон називає свій фільм “готичним екшном”, каже, що був фанатом “Гри престолів”, але його стрічка на культовий серіал таки не схожа.

“Свобода” Альбера Серра (“Особливий погляд”)

Фото: cineuropa.org Кадр з фільму "Свобода"

Фільм поставлений на базі вистави самого ж Серра 2018 року про аристократів “між Берліном та Потсдамом” незадовго до початку Французької революції. “Декаданс, розпад та радикальний неокласицизм” - такі слова використовують для опису вистави. Вочевидь, щось подібне варто чекати від автора “Смерті Людовіка 14”.

“Додому” Нарімана Алієва (“Особливий погляд”)

Фото: Facebook / Додому / EVGE Кадр з фільму "Додому"

Дебютний фільм українського кримськотатарського режисера Нарімана Алієва із Ахтемом Сеїтаблаєвим в одній із головних ролей. Драма про ініціацію героя - молодого хлопця (Ремзі Білялов), який разом з авторитарним батьком їде в окупований Крим ховати старшого брата.

“Маяк” Роберта Еггерса (“Двотижневик режисерів”)

Фото: www.quinzaine-realisateurs.com Кадр з фільму "Маяк"

Друга робота американського режисера, чий автентичний хоррор “Відьма” про дівчинку, яка живе в пуританській родині в Новій Англії XVII cтоліття, закріпив за ним звання одного з важливих авторів в жанрі. “Маяк” - чорно-біла стрічка, знята на 35-мм плівку і обладнання 20-х та 40-х років, де головні ролі зіграли Віллем Дефо і Роберт Паттінсон. Про сюжет відомо лише, що це буде “фентезійний хоррор в світі старих морських міфів”.

“Рани” Бабака Анварі (“Двотижневик режисерів”)

Фото: IndieWire Кадр з фільму "Рани"

Ще один хоррор від іншого режисера, чий попередній фільм (“В тіні”) став для багатьох відкриттям. В “Ранах” - вже зірковий склад (Армі Хаммер та Дакота Джонсон), а сюжет крутиться довкола бармена, який відповідає на дзвінок по телефону, який залишили в його барі.

“Білий, білий день” Глінура Пальмасона (“Тиждень критики”)

Фото: www.semainedelacritique.com Кадр з фільму "Білий, білий день"

Другий фільм режисера “Зимових братів”, які минулого року брали участь в основному конкурсі “Молодості”. Пальмасон починав як художник, але закінчив кіношколу в Данії і дебютував “Братами”. Його друга стрічка, драма про поліцейського, одержимого розслідуванням, обіцяє бути такою ж цікавою візуально.

“Віваріум” Лоркана Фіннегана (“Тиждень критики”)

Фото: www.semainedelacritique.com Кадр із фільму "Віваріум"

Ще одна наукова фантастика, з елементами квартирного абсурду - про молоде подружжя (Імоджен Путс та Джессі Айзенберг), які намагаються заселитись в новий дім, але потрапляють в дивний простір.

Авжеж, десятьма стрічками список очікуваних в Каннах фільмів не вичерпується - ще залишились нові фільми Бертрана Бонелло, Такаші Мііке, Лава Діаза, Корнеліу Порубою, Селін Скьямма, поза конкурсом - Гаспара Ное та дві серії нуар-серіалу Ніколаса Віндінга Рефна.

Про все переглянуте LB.ua розповідатиме в щоденниках з 72-го Каннського кінофестивалю, який триватиме до 25 травня.