Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
Рожкова заявила о возможности повторной национализации Приватбанка
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
"Барселона" предложила "Атлетико" обменяться своими лидерами, - СМИ
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Названы победители первого полуфинала "Евровидения-2019"
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Конституционный суд уволил главу КСУ Станислава Шевчука
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Еще один клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование, - СМИ
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Надія на Вакарчука: з ким «нові обличчя» підуть у Раду
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Коломойский прилетел в Украину (обновлено)
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
Климкин подтвердил возможность присутствия вице-президента США на инаугурации Зеленского
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
На должность посла США в Украине рассматриваются две кандидатуры, - Климкин
ГлавнаяКультура

На Таймс Сквер в Нью-Йорке показывают видеоинсталляцию украинского художника

Олег Пашковский участвует в проекте современного искусства Decode Experiential.

В рамках проекта современного искусства Decode Experiential на экране главной площади Нью-Йорка Times Square демонстрируется видеоинсталляция украинского художника Олега Пашковского. Показ продлится до конца мая, сообщает "Укринформ".

"Я использую математические функции для управления пикселями на экране. Благодаря им они движутся, образуют узоры, изображения и анимацию", - рассказал Пашковский в комментарии журналистам.

Он пояснил, что скетч, который демонстрируется на экране главной площади Нью-Йорка, был сделан с помощью программного кода и математической формулы. По словам Пашковского, на создание именно этой формы и написания программного кода потратил всего 20 минут, однако им предшествовали три месяца исследования и работы над другим проектом, который вдохновил на ее создание.

"Достаточно просто сделать такое произведение, если ты понимаешь, что именно ты хочешь создать", - пояснил он.

На экране Times Square демонстрируется только фрагмент видео, хотя код, который создает визуальный ряд, может воспроизводиться и в режиме реального времени, например, в браузере компьютера, а также реагировать на музыку. Именно этим произведение отличается от классической анимации, где все заранее просчитано и не меняется.

Ранее Пашковский уже создал в сотрудничестве с Джонатаном Маккаби и Андерсоном Кригиром проект "Морфогенезис" в одном из новых зданий в Стэнфордском университете.

Проект Decode Experiential был создан нью-йоркской художницей Джесс Конатсер из креативного агентства As We Are и Дафне Жуаннето из интерактивной галереи Lightbox.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также