В Киеве пройдет выставка автора образа "Чужого"

Ретроспектива Руди Гигера состоится в Довженко-центре с 30 мая по 30 июня.

В Киеве отметят 40 годовщину научно-фантастического фильма "Чужой" Ридли Скотта. По этому случаю с 30 мая по 30 июня в Довженко-центре состоится выставка “Алиенация: ретроспектива Руди Гигера”, швейцарского художника, автора концепта образа "Чужого".

На экспозиции будут представлены оригинальные работы художника и документальные фильмы о нем.

Также в честь открытия выставки, в рамках кинофестиваля "Молодость" 27 мая в кинотеатре "Киев" пройдет специальный показ фильма "Чужой". 2 июня клубе MonteRay Club состоится концерт швейцарской индустриальной электро-рок группы Young Gods, которая написала саундтрек для фильма "Swiss Made 2069", режиссером которого был Гигер.

Организаторы выставки подчеркивают, что хотели выйти за пределы клише и показать другую сторону Швейцарии – не такую традиционную.

Руди Гигера называют "отцом биопанка". На выставке будет представлена двухметровая скульптура "Чужого" и 6 других скульптур, а также 32 графических произведений 1960-2000-х годов. Среди них: "Биомеханоиды" 1960-х, "Трип-Тихон" 1970, биомеханические пейзажи 1970-х, энциклопедический автопортрет 1976-м, ранний концепт-арт для несостоявшегося фильма Алехандро Ходоровский "Дюна" и для фильма "Чужой".

Все произведения предоставлены Швейцарским музеем Гигера, основанным самим художником в 1998 году.

Напомним, международный кинофестиваль "Молодость" пройдет с 25 мая по 2 июня. Он уже полностью объявил свою программу.