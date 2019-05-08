В Харькове состоится украинско-итальянский проект об отношениях художника с прошлым

В одном выставочном пространстве соберут 13 авторов трех разных поколений из Украины и Италии.

С 14 мая по 14 июня в Центре современного искусства "ЕрмиловЦентр" в Харькове пройдет украинский-итальянский выставочный проект "Путь Энея. Художники сегодня один на один с прошлым".

Как сообщают организаторы, выставка – часть социокультурного фестиваля Dantefest.

В проекте представят работы тринадцати художников из Украины и Италии, среди которых - Микеланджело Антониони, Открытая группа, Эмилио Исгро, Николай Коломиец, Юлия Кран, Владислав Краснощек, Павел Маков, Евгений Никифоров, Адриан Пачи, Андрей Сагайдаковский, Джованни Франджи, Иосиф Хмелевский и Игорь Янович. На выставке кураторы исследуют, как художники оказываются один на один с прошлым и что оно для них означает.

Впервые выставка "Путь Энея" была создана итальянской организацией Casa Testori для фестиваля Rimini Meeting в 2017 году. Выставка в Харькове – украинская контекстуализация этого проекта. Кураторы проекта в "ЕрмиловЦентре"– Лука Фьоре (Италия) и Борис Филоненко (Украина).

"По античной легенде, Эней, оставляя горящую Трою, взял на спину своего отца и отправился с ним в неизведанное. Именно через этот образ кураторы смотрят на современное искусство, - говорится в описании проекта. - Для выставки в Харькове они отобрали работы европейских авторов, важные именно для украинского контекста, и пригласили украинских художников к диалогу. В результате возник художественный разговор об отношениях художников с их индивидуальным и коллективным прошлым".

"Вклад украинских художников в новую версию проекта подтвердил начальную интуицию выставки, а представленные работы отражают идею искусства как "верности в разрыве": современные авторы постоянно пересматривают свое прошлое, отношения с традицией и предшественниками", - рассказывает сокуратор выставки Лука Фьоре.

Борис Филоненко уточняет: "Мы вроде бы ждем от современного художника отказа от прошлого (разрыва связей, преемственности), ведь с конца XIX века манифестированный протест против “отцов” был важным жестом для художника, который стремился ответить на вызовы современности. Но сегодня такой отказ уже не обязателен".

Выставка откроется 14 мая в 19:00, дальше в нее будут включены следующие события (все – в ЦСИ "ЕрмиловЦентр", вход на все свободный):

18 мая (Ночь Музеев) – кураторская экскурсия с Борисом Филоненко и дискуссия о политике памяти с Оксаной Долгополовой, эксперткой проекта Memory Lab от BABYN YAR Holocaust Memorial Center: «В будущее через прошлое. Как прошлое говорит с нами и как мы говорим с прошлым»

21 мая, 19:00 – встреча с Евгением Никифоровым

29 мая, 19:00 – встреча-диалог с Николаем Коломийцем и Владиславом Краснощеком

31 мая и 1 июня – кураторские экскурсии с Лукой Фьоре и Борисом Филоненко

2 июня, 14:00, место проведения уточняется – дискуссионная панель при участии кураторов Бориса Филоненко и Луки Фьоре, художников Джованни Франджи, Павла Макова, Николая Коломийца и президента Casa Testori Джузеппе Франджи

5 июня, 19:00 – встреча с Павлом Маковым

8 июня, 19:00 – лекция об историческом и культурном контексте открытия памятника Ивану Котляревскому в Полтаве

14 июня, 19:00 – встреча с Юлией Кран.

Среди других событий проекта: 1/06 – благотворительный концерт в CXID Opera – Gloria Антонио Вивальди в исполнении певиц хора Ла Скала (Теаtro alla Scala); 31/06 – презентация книг итальянского реабилитолога Сильвио Каттарина и украинского философа и педагога Александра Филоненко.

О деталях фестиваля организаторы сообщат в течение мая. Детали - на странице события в фейсбуке.