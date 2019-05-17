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Завершился второй полуфинал "Евровидения-2019"

Финал состоится в субботу, 18 мая.

Завершился второй полуфинал "Евровидения-2019"
Фото: 24 Канал

В Тель-Авиве завершился второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2019".

По итогам суммарного голосования жюри и зрителей в финал соревнования, который состоится в субботу, 18 мая, вошли Северная Македония, Голландия, Албания, Швеция, Россия, Азербайджан, Дания, Норвегия, Швейцария и Мальта.

14 мая по результатам выступления в первом полуфинале в заключительный этап конкурса прошли Греция, Беларусь, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

Входящие в состав Большой пятерки учредителей Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция, а также Израиль на правах страны-хозяйки выступят сразу в финале.

Напомним, после скандала, вызванного запланированными гастролями в России победительницы национального отбора Maruv, наша страна отказалась от участия в нынешнем "Евровидении". В связи с этим украинцы в 2019 году не голосуют и не могут повлиять на исход песенного конкурса.

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