Кинотеатр "Киев" сдали в аренду "Синема Центру"

КГГА подписаа договор с компанией "Синема Центр" об аренде помещений кинотеатра "Киев". Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что от новых арендаторов ожидают эффективной работы кинотеатра, а также сохранения фестивального профиля.

"Кинотеатр "Киев" имеет грандиозный потенциал. Это - культовое сооружение в самом центре города, которое имеет как историческую, так и эстетическую ценность для столицы. Поэтому мы ожидаем, что с новым арендатором, с которым уже подписан договор, наш кинотеатр получит второе дыхание, при этом, конечно, останется со своим художественным направлением", - отметил Владимир Слончак.

По результатам аукциона от 15 апреля, арендная плата составила 2 млн 119 тыс. 253 гривны с НДС в месяц.

Также Солончак подчеркнул, что в течении 30 дней госадминистрация ожидает презентацию дальнейшей работы кинотеатра от его нового арендатора.

Сеть "Синема Центр" состоит из трех кинотеатров в городах: Одесса (ТРЦ "Фонтан Скай") - с 2007 года, Тернополь (ТРЦ "Подоляны") - с 2010 года, Киев (ТРЦ "Оушен Плаза") - с 2012 года.

Напоним, конкурс на аренду столичного кинотеатра "Киев" состоялся 15 апреля 2019 года.

В течении 20 лет комплекс находился в пользовании ООО "Культурный центр "Кинотеатр "Киев"", директором которого являлась Вилия Бондаренко. За последние годы в кинотеатре провели капитальный ремонт помещений, оборудовали его мебелью и техникой за счет арендаторов.

В начале 2019 года стало известно, что прошлому арендатору кинотеатра не продлили строк аренды.

Поскольку Департамент коммунальной собственности Киева не предупредил арендатора о своих намерениях не продлевать срок аренды, что является незаконным, бывшая дирекция кинотеатра подала на КГГА в суд.