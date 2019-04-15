"Синема Центр" выиграл конкурс на аренду кинотеатра "Киев"

Договор об аренде будет заключаться на 10 лет, стоимость - более 2 млн гривен в месяц.

В понедельник, 15 апреля, в Киевской городской государственной администрации состоялся конкурс на аренду столичного кинотеатра "Киев", который выиграла компания "Синема Центр".

Об этом сообщает "ДетекторМедиа".

Отмечается, что договор об аренде будет заключаться на 10 лет.

"Ежемесячная аренда (без НДС) целостного «Культурного центра« Кинотеатр Киев », которую будет платить «Синема Центр», составит 2 млн 119 тыс. 253 гривен. Аукцион стартовал с цифры 569 тыс. 253 гривен", - отмечается в сообщении

Один из основателей "Синема Центр" Борис Фуксман , заявил, что компания планирует открыть четыре дополнительные зала в помещении кинотеатра (сейчас там действуют три). Когда новый арендатор начнет работу и сколько продлится ремонт, Фуксман пока не говорит.

В 2007 году Фуксман вместе с двоюродным братом Александром Роднянским и российско-немецким бизнесменом Махаэль Шлихтом основали украинскую сеть кинотеатров "Синема Сити". Сейчас сеть состоит из трех кинотеатров в городах: Одесса (ТРЦ "Фонтан Скай") - с 2007 года, Тернополь (ТРЦ "Подоляны") - с 2010 года, Киев (ТРЦ "Оушен Плаза") - с 2012 года.

Напомним, срок аренды кинотеатра "Киев" действующим арендатором истек 4 января 2019 года. В конце марта 2019 года Департамент коммунальной собственности КГГА объявил конкурс на аренду здания.

Ранее председатель Госкино Филипп Ильенко заявил, что дальнейшая судьба "Киева" под вопросом, так как новую стоимость аренды в кинотеатре называют чрезмерной.