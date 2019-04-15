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Ночью 16 апреля на западе Украины ожидаются заморозки до -5°

Синоптики объявили второй уровень опасности.

Ночью 16 апреля на западе Украины ожидаются заморозки до -5°
Фото: sibnovosti.ru

Украинский гидрометеорологический центр предупреждает, что ночью 16 апреля в западных областях Украины ожидаются сильные заморозки в воздухе (до -5 °).

В связи с этим синоптики объявили II уровень опасности, оранжевый. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также на 15 апреля заморозки объявляли в западных, Житомирской, в Киевской областях до 0-3 ° (II уровень опасности, оранжевый), а в Черниговской и Сумской областях до 0-5 ° (и І уровень опасности, желтый ).

Ровно год назад, 15 апреля 2018 года в Киеве наблюдалась теплая погода без осадков. Температура воздуха ночью составила +8...+10 градусов, днем +19...+21 градусов.

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