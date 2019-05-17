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В Киеве сегодня и завтра пройдет "ночь музеев"

В Киеве сегодня и завтра пройдет "ночь музеев"
Фото: Катя Куницкая

Международная акция "ночь музеев" начнется в Киеве вечером 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Смысл проведения этой акции - исправить сложившееся представление о музее, как о скучном месте и доказать, что он может быть современным культурным пространством.

В акции примут девять музеев:

  • Национальный музей украинского народного декоративного искусства - 17 мая, 18:30; пройдет театрализованное представление «Часовые музейных сокровищ».
  • Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины - 17 мая, 17:00; акция «Ночь в музее. Гоголь».
  • Литературно-мемориальный музей Михаила Булгакова - филиал Музея истории города Киев - 18 мая, 16:00. Здесь театрализованное представление будет проходить каждый час.
  • Музей Шестидесятничества - филиал Музей истории города Киев - 18 мая - 18 июня; начало выставки «Графика Галины Севрук».
  • Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского - отдел Музея истории города Киев - 18 мая, 17:00; презентация нового проекта «Грушевский и музыка».
  • Киевский литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой - отдел Музея театрального, музыкального и киноискусства Украины - 18 мая, 17:00; выставка на тему «Киев в жизни и творчестве великой украинской актрисы».
  • Национальный историко-архитектурный музей «Киевская крепость» - 18 мая, 16:00; мастер-классы по фотографированию в праздничных костюмах, а также карнавальное шествие.
  • Музей истории Киева - 18 мая, 13:00-18:00. В эти часы в музее будет работать «культурный хаб», в рамках которого посетителей ждут квесты, игры и мастер-классы.
  • Музей Ханенко - 18-19 мая; эксклюзивная программа к Международному дню музеев.

Напомним, в начале мая руководители музеев, заповедников, эксперты в музейном деле обратились с открытым письмом в адрес главы ВР Андрея Парубия и глав парламентских фракций с требованием включить в повестку дня и принять на ближайшей сессии парламента рекомендации по реформированию сферы охраны памятников культуры.

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