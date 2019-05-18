Фото: Макс Требухов

На месте сооружения мемориала Героев Небесной сотни в центре Киеве в субботу снесли строительный забор.

Как сообщает корреспондент LB.ua, забор разломали несколько десятков человек, среди которых представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", националисты из "С14", "Нацкорпуса". На этом им понадобились считанные минуты.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, что аллея Героев Небесной Сотни в Киеве подлежит реконструкции под мемориальный комплекс памяти погибших на Майдане в 2014 году.

Зимой 2019 года там начали подготовительные работы для начала строительство, а в мае начали разбирать брусчатку.

Это было сделано без согласования с Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который еще не завершил все необходимые следственные эксперименты. Департамент попросил музей Революции Достоинства приостановить работы на период с 13 до 29 мая с целью сохранения ландшафта и обстановки на территории в том виде, в котором они были в момент событий 2014 года.

Мемориальный комплекс Геров Небесной сотни будет состоять из двух частей. В начале - со стороны Майдана и Крещатика - должна появиться мемориальная стела, которая аркой будет врезаться в холм. Она будет состоять из 107 плит с именами каждого из Небесной Сотни. Накладываясь друг на друга, они будут создавать сплошную стену.

Мост над аллеей Героев Небесной сотни станет условной границей начала нового пространства - парковой зоны (сейчас там дорога). По обе стороны аллеи высадят 100 лип.

В конце мемориального пути будет сад, который создаст место отдыха между будущим музеем Революции Достоинства и Октябрьским дворцом.