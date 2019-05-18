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Из-за столкновения маршрутки с иномаркой в Винницкой области один человек погиб, четверо пострадали

Водитель «Peugeot Partner» выехал на встречную полосу, он погиб.

В Винницкой области из-за столкновения маршрутки с легковым автомобилем погиб человек, еще четверо - получили травмы. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

Фото: vn.npu.gov.ua

Авария произошла 17 мая в Козятинском районе.

«Водитель автомобиля «Peugeot Partner» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «ГАЗ-Рута» сообщением Житомир-Ружин. На момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров», - говорится в сообщении.

Четверо пассажиров маршрутки получили травмы, их доставили в больницу. 46-летний водитель «Peugeot Partner» от полученных травм погиб на месте происшествия.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Причины аварии будут установлены во время досудебного расследования.

Фото: vn.npu.gov.ua

Напомним, полиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеров.

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