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Миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли из-за коронавируса

За сутки количество зараженных новым коронавирусом в стране увеличилось вдвое.

Миланский театр "Ла Скала" отменил спектакли из-за коронавируса
Миланский театр "Ла Скала"
Фото: italy4.me

Руководство всемирно известного миланского оперного театра "Ла Скала" объявило о приостановке работы на неопределенный срок в связи со вспышкой коронавируса на севере Италии.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на итальянские СМИ.

"Информируем, что в связи с ситуацией с коронавирусом театр из соображений безопасности приостанавливает работу и будет ждать дальнейших распоряжений властей", - говорится на сайте "Ла Скалы".

Милан - административный центр области Ломбардия, на территории которой на данный момент выявлено больше всего в Италии случаев заражения коронавирусом.

Власти Италии начали принимать жесткие меры по сдерживанию распространения вируса. В частности, активно вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.

Правительство страны ограничило свободу передвижения в северных регионах, в некоторых городах закрыты супермаркеты, школы и общественные учреждения.

Также отменен Венецианский карнавал, перенесены несколько футбольных матчей серии А.

По состоянию на 23 февраля в Италии зафиксированы почти 160 случаев заболевания COVID-19, трое людей скончались от осложнений коронавируса. За сутки количество зараженных новым коронавирусом увеличилось вдвое.

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