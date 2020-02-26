​Бородянский назвал пять шагов по поддержке крымскотатарской культуры

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил, что в этом году Минкультуры введет новые программы и проекты по поддержке культуры крымскотатарского народа.
Об этом он заявил на форуме Age of Crimea 2020, посвященном шестой годовщине аннексии Крыма, передает "Детектор Медиа".
По его словам, в 2014 году Украина избавилась от заблуждений относительно крымскотатарского народа, который сегодня остается одной из самых дискриминируемых и преследуемых оккупантами групп, поэтому нельзя забывать о его проблемах.
Бородянский озвучил основные шаги по поддержке крымскотатарской культуры в Украине, над которыми работает Министерство культуры:
- онлайн-курсы украинского и крымскотатарского языка для детей и взрослых, "чтобы все желающие смогли сохранить связь с Украиной, независимо от места нахождения";
- отдельная программа для крымскотатарских проектов в украинском культурном фонде;
- поддержку государством перемещенных крымских редакций и медиа, которые освещают крымскотатарскую тематику, в координации и при участии Меджлиса;
- дополнительные баллы для кинопроектов о Крыме на питчинг Госкино;
- ратификация второго протокола Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, который станет основанием защиты украинского культурного наследия во временно оккупированном Крыму.
Бородянский также напомнил о том, что Минультуры, молодежи и спорта работает над законом о дезинформации.
"Мы пытаемся изобрести рецепт информационных лекарств, но, к сожалению, их не существует. Отсюда - потребность поиска эффективного инструмента борьбы с дезинформацией и одновременно - опасение создать информационную машину", - сказал министр.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.