Зеленский учредил День сопротивления российской оккупации Крыма

Президент Владимир Зеленский подписал указ об учреждении Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.

Об этом он объявил в среду на форуме Age Of Crimea.

"Шесть лет назад в Симферополе прошло самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отдавая дань мужеству и героизму всем участникам митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - сообщил президент.

Он отметил, что возвращение полуострова является не только целью и мечтой Украины, но и залогом безопасности на планете. "Это восстановление веры в международное право, веры в справедливость", - сказал президент.

"Этот день обязательно наступит, и наш чемпион Александр Усик проведет бой в Судаке, Джамала даст концерт в Коктебеле, Олег Сенцов представит новую ленту в Ялте. А Меджлис крымскотатарского народа сможет вернуться в Симферополь, на улицу Шмидта, в дом №2, в свое родное и законное здание. Мы обязательно отметим этот день возле памятника Леси Украинки в Ялте и Исмаила Гаспринского в Симферополе. Все это обязательно будет", - сказал он.

Зеленский добавил, что война закончится на Донбассе, а мир наступит в Крыму.

В ходе своего выступления президент также назвал возвращение Крыма бесспорной частью украинской национальной идеи.

"Шесть лет назад Россия аннексировала Крым. Шесть лет наша жизнь изменилась: мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно лучших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки и может стать ценой мира на Донбассе, мира в Украине", - добавил президент.

Напомним, что 26 февраля 2014 года около 7-8 тысяч жителей полуострова под украинскими и крымскотатарскими флагами собрались на митинг за единую Украину. По другую сторону по инициативе партии "Русское единство" вышли митинговать около 3-4 тысяч активистов с российскими и крымскими триколорами. Массовый митинг перерос в драку. Противостояние закончилось тем, что представители крымскотатарского народа, которых было вдвое больше, вытеснили с площади перед Верховным Советом пророссийских оппонентов. Из-за давки два человека погибли, несколько десятков получили травмы.

Запланированное на этот день заседание парламента, на котором депутаты собирались рассмотреть вопрос отставки правительства донецко-макеевского Анатолия Могилева и назначения даты референдума о независимости автономии, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Однако в ночь на 27 февраля российские силовики взяли под контроль здания Верховной Рады и Совмина Крыма.

С 2017 году в Киеве начали проводить акции к тогда еще неофициальному Дню сопротивления Крыма российской оккупации.