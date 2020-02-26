Джемилев: в изоляции от цивилизованного мира у крымчан нет светлых перспектив

Народный депутат фракции «Европейская Солидарность» Мустафа Джемилев считает, что Крым рано или поздно будет освобожден от российской оккупации. Об этом сказал на форуме «Время Крыма», посвященном шестой годовщине оккупации Крыма.

Он также напомнил, что Указ об учреждении 26 февраля Дня сопротивления российской оккупации Крыма был предложен более 150 депутатами.

«Это имеет большое значение как для всей Украины, так и жителей Крыма. Сопротивление российской оккупации в Крыму продолжается. День 26 февраля 2014 был пиком столкновения между верными своей Родине гражданами Украины и сепаратистами и провокаторами с целью заставить депутатов Верховной Рады принять обращение к Путину с просьбой присоединить Крым к РФ. В этот день им это не удалось, провокаторы и предатели были отброшены, но в ночь на 27 февраля ВР Крыма и Совет министров Крыма были заняты вооруженными террористами без опознавательных знаков, а точнее отрядом военной разведки РФ ГРУ, которые потом заставили депутатов проголосовать за решение, продиктованное из Кремля. Надлежащей реакции со стороны руководства Украины по нейтрализации вооруженных бандитов, к сожалению, тогда не было, а потом для подкрепления расположенного в Севастополе двадцатитысячного корпуса русской Черноморской базы и полной оккупации полуострова начали двигаться военные вертолеты, самолеты, бронетранспортеры, танки, а также колонны автомобилей с воинами российских регулярных частей для полной оккупации Крыма», - сказал Джемилев.

Он обратился к жителям Крыма: «Уже шесть лет наша земля находится под оккупацией. Вторжение России в Крым, а через месяц в восточные регионы принесло горе и страдания многим людям. В Крыму десятки похищенных и тех, к кому были применены пытки, убитых, сотни арестов со следующими большими сроками, постоянные обыски. Не менее сотни тысяч жителей Крыма были вынуждены покинуть свои дома и переехать на материковую часть Украины, так как на оккупированной территории ликвидированы демократические свободы и на полуострове установлен режим, который был в худшие годы советского коммунистического режима. Гибридная война, которая длится уже 6 лет, унесла жизни около 14 тыс наших граждан, десятки тысяч раненых и оставшихся инвалидами. Миллионы беженцев. Не меньше убитых и со стороны агрессора, нанесенные большие материальные убытки как Украине, так и России как результат введенных против агрессора санкций».

По мнению Джемилева, Крымский полуостров, который всегда славился своими природными ресурсами и рекреационными центрами, преобразован в крупную военную базу, которая представляет угрозу всему Черноморскому бассейну. Депутат убежден, что для жителей Крыма в условиях оккупации, а соответственно и изоляции от цивилизованного мира, нет и не может быть светлых перспектив. Сама страна - оккупант будет превращаться в большую Северную Корею и станет символом тоталитаризма, жесткости и мракобесия.

"Выход из ситуации может быть только один - все стороны должны строго соблюдать принцип международного права, выполнять решения и резолюции, постановления общепризнанных международных организаций, в том числе ГА ООН, ПА Совета Европы, Международного суда ООН, ОБСЕ", - резюмировал Джемилев.