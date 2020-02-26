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Пристайко предложил создать международный форум для возвращения Крыма

"И пусть сначала без России - мы потом заставим ее сесть за стол переговоров".

Пристайко предложил создать международный форум для возвращения Крыма
Фото: Рада ТВ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко предложил создать международный форум по вопросам деоккупации Крыма и Севастополя.

Об этом он сказал на форуме Age of Crimea в среду.

"Тяжелые бои и большие потери на Донбассе в 2014-2015 годах заставили нас ограничить Минские соглашения только вопросами Донбасса. Возможно, это способствовало некоторой маргинализации проблемы Крыма, которая отошла немного на второй план в мировой политике. Россия же вообще считает, что Крым - это закрытый вопрос, которое рассмотрению не подлежит", - сказал министр.

При этом Пристайко отметил, что в Минских соглашениях нигде не сказано о снятии вопроса Крыма с повестки дня.

"Подход "Сначала Крым - потом Донбасс", я верю, не является разумным, а более того - есть глубоко ошибочным. Крым должен звучать на всех международных площадках, переговорах с Россией, форумах по безопасности. Качественные сдвиги могли бы быть в случае создания отдельного Крымского международного форума. И пусть сначала без России - мы потом заставим ее сесть за стол переговоров", - сказал министр.

Он также заявил о необходимости продолжить и усилить санкционное давление на Россию.

"Действенные санкции, безусловно, дорого стоят. Но война и дискредитация основных положений и принципов международного права - еще дороже", - сказал министр.

Пристайко добавил, что попытки восстановить перезагрузки отношений с Россией без выполнения ею выдвинутых требований только подстегивают ее к новым военным авантюрам.

Министр также назвал ложным мнение о том, что Крым может быть потерян для Украины навсегда.

"Мы знаем, что Россия - огромная страна с огромной армией. Но ее анахроничная, построенная на фальшивых имперских мифах политика исторически обречена. Если будем уверены в своих силах и силах международной демократии, если настойчиво и целенаправленно будем бороться за справедливость и национальное достоинство, мы обязательно победим", - сказал Пристайко.

Напомним, в марте 2014 года Россия незаконно аннексировала Крым, приняв соответствующий договор, а также закон о процедуре вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ. Оба документа были приняты нижней палатой российского парламента - Государственной Думой. Украина и мировое сообщество не признают вхождение Крыма в состав РФ.

15 сентября 2015 года Верховная Рада установила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя 20 февраля 2014 года.

26 февраля в Украине отмечается День сопротивления Крыма оккупации.

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