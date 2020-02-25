Чиновник времен Януковича стал заместителем секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Соловьева заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ президента №57/2020 от 25 февраля обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Соловьева Алексея Станиславовича заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Алексей Соловьев, который занимал должность главы Государственной службы по лекарственным средствам во времена президента Виктора Януковича, был уволен 30 апреля 2014 года.

Как следует из электронной декларации Соловьева, которую он представил как кандидат на должность заместителя секретаря СНБО, до назначения он работал в ОАО "Высшее учебное заведение" Межрегиональная академия управления персоналом".

На сайте МАУП сообщается, что Соловьев Алексей Станиславович - доктор медицинских наук, доктор фармацевтических наук, заведует кафедрой общей и клинической фармации.

По совместительству Соловьев работал в Национальной медицинской академии последипломного образования П. Л. Шупика, был главой правления общественного союза "Украинская медико-фармацевтическая ассоциация", а также занимался частным бизнесом.